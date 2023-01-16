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Путин заявил, что некоторые предприятия ОПК в России работают круглосуточно
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
По его словам, оборонно-промышленный комплекс в РФ «набрал серьезные обороты», некоторые предприятия работают круглосуточно.
Ранее в Минобороны анонсировали масштабные изменения в ВС РФ, которые запланированы на ближайшие три года.
По его словам, оборонно-промышленный комплекс в РФ «набрал серьезные обороты», некоторые предприятия работают круглосуточно.
Ранее в Минобороны анонсировали масштабные изменения в ВС РФ, которые запланированы на ближайшие три года.
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