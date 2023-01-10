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Шойгу заявил о масштабных изменениях в ВС РФ, которые запланированы на ближайшие три года
Россия и мир
Фото: официальный телеграм-канал Минобороны РФ
Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ, сообщили в ведомстве.
Глава министерства анонсировал масштабные изменения состава ВС и изменение военно-административного деления РФ. Это запланировано на 2023-2026 год.
«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн. военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил», — заявил Шойгу.
Так, в ведомстве сообщили, что планируется «создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС – Московский и Ленинградский военные округа», сформировать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ и др.
Также планируется «увеличить количество полигонов в военных округах», создать новые учебные центры и «предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме».
Глава министерства анонсировал масштабные изменения состава ВС и изменение военно-административного деления РФ. Это запланировано на 2023-2026 год.
«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн. военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил», — заявил Шойгу.
Так, в ведомстве сообщили, что планируется «создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС – Московский и Ленинградский военные округа», сформировать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ и др.
Также планируется «увеличить количество полигонов в военных округах», создать новые учебные центры и «предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме».
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