Возрастное ограничение 18+
В ГД заявили, что уже этой весной россиян до 30 лет могут призвать на срочную службу
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что уже в весенний призыв-2023 граждан до 30 лет могут привлекать к срочной службе, пишет «Парламентская газета».
При этом в профильном комитете ГД предположили, что призывники до 30 лет «составят компанию 18-летним новобранцам», уточняет издание (ранее нижнюю границу призыва предлагалось повысить до 21 года).
По словам Картаполова, процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно. Он может занять до трех лет, для чего потребуется ряд изменений в законы. Также военкоматам будет необходимо привести свои данные в соответствие с военным заданием. «Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет», — цитирует Картаполова издание. По словам депутата, так каждую кампанию будут постепенно увеличивать призывной возраст.
Напомним, в конце декабря глава Минобороны РФ Шойгу предложил поэтапно изменить возраст призыва на срочную службу — повысить максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, нижнюю границу призыва – повысить с 18 до 21 года. Президент Путин эти предложения поддержал.
При этом в профильном комитете ГД предположили, что призывники до 30 лет «составят компанию 18-летним новобранцам», уточняет издание (ранее нижнюю границу призыва предлагалось повысить до 21 года).
По словам Картаполова, процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно. Он может занять до трех лет, для чего потребуется ряд изменений в законы. Также военкоматам будет необходимо привести свои данные в соответствие с военным заданием. «Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет», — цитирует Картаполова издание. По словам депутата, так каждую кампанию будут постепенно увеличивать призывной возраст.
Напомним, в конце декабря глава Минобороны РФ Шойгу предложил поэтапно изменить возраст призыва на срочную службу — повысить максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, нижнюю границу призыва – повысить с 18 до 21 года. Президент Путин эти предложения поддержал.
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