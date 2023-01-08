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Губернатор НАО объявил траур по погибшим в авиакатастрофе с Ан-2
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил 10 января днем траура в память о погибших в авиакатастрофе, которая произошла накануне.
«Трагедия, которая случилась с самолётом АН-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Округ не оставит их в беде и окажет всю необходимую помощь. В память о погибших сегодняшний день в Ненецком автономном округе объявляю днём траура», — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее в Минздраве РФ сообщили, что в поселок Каратайка в НАО вылетели два вертолёта санавиации для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета. Пострадали 10 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое. Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии.
В понедельник 9 января самолет Ан-2 упал в 10 км от поселка Каратайка. Судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились 12 человек. Два человека погибли.
«Трагедия, которая случилась с самолётом АН-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Округ не оставит их в беде и окажет всю необходимую помощь. В память о погибших сегодняшний день в Ненецком автономном округе объявляю днём траура», — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее в Минздраве РФ сообщили, что в поселок Каратайка в НАО вылетели два вертолёта санавиации для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета. Пострадали 10 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое. Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии.
В понедельник 9 января самолет Ан-2 упал в 10 км от поселка Каратайка. Судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту находились 12 человек. Два человека погибли.
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