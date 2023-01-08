Возрастное ограничение 18+
В Ненецком автономном округе упал Ан-2, сообщается о погибших
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ненецком автономном округе упал Ан-2, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, самолет упал из-за обледенения. Предварительно, погибли двое.
Телеграм-канал 112 пишет, что воздушное судно совершило аварийную посадку в 10 км от посёлка Каратайка. На борту находятся 12 человек (2 члена экипажа и 10 пассажиров), сообщает канал.
Официальных комментариев пока нет.
Обновлено. Позже в МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке Ан-2 в 10 км от поселка Каратайка. Судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. По предварительной информации, на борту находятся 2 члена экипажа и 10 пассажиров. «Со слов пассажира по телефону 2 человека погибли. К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете», — сообщили в МЧС РФ.
По данным агентства, самолет упал из-за обледенения. Предварительно, погибли двое.
Телеграм-канал 112 пишет, что воздушное судно совершило аварийную посадку в 10 км от посёлка Каратайка. На борту находятся 12 человек (2 члена экипажа и 10 пассажиров), сообщает канал.
Официальных комментариев пока нет.
Обновлено. Позже в МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке Ан-2 в 10 км от поселка Каратайка. Судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. По предварительной информации, на борту находятся 2 члена экипажа и 10 пассажиров. «Со слов пассажира по телефону 2 человека погибли. К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете», — сообщили в МЧС РФ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменском городском округе случился крупный пожар
08 января 2023
08 января 2023
В Свердловской области пройдет массовая зимняя прогулка
09 января 2023
09 января 2023