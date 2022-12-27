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Пострадавший от гигантской сосульки в Москве генерал МЧС переведён из реанимации
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Генерал-лейтенант МЧС РФ Анатолий Елизаров, на голову которого вчера рухнула гигантская сосулька, переведён из реанимации в отдельную палату. Об этом сообщает РИА.
Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести. Стало известно, что при поступлении в больницу генералу диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму шейного отдела позвоночника.
Официального подтверждения этой информации не было. Напомним, что в московской прокуратуре лишь сообщили о госпитализации мужчины, на которого упала наледь.
Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести. Стало известно, что при поступлении в больницу генералу диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму шейного отдела позвоночника.
Официального подтверждения этой информации не было. Напомним, что в московской прокуратуре лишь сообщили о госпитализации мужчины, на которого упала наледь.
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