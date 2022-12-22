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СМИ: в Москве на голову генералу МЧС упала гигантская сосулька, он госпитализирован
Россия и мир
Фото: прокуратура Москвы
В Москве гигантская сосулька упала на голову действующего генерала МЧС, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства утверждает, что пострадал генерал-лейтенант МЧС РФ, он доставлен в 67-ю клиническую больницу. Уточняется, что он находится в сознании.
Официального подтверждения этой информации нет. В прокуратуре Москвы сообщили лишь о факте падения льда на мужчину. «Днем 28 декабря 2022 года с нежилого здания на ул. Инициативная на мужчину упала наледь. Он был госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.
Предварительно установлено, что договор на очистку кровли этого здания отсутствует, уточнили в прокуратуре.
Ведомство публикует видео, на котором ледяная «труба» откалывается от стены двухэтажного здания и падает на дорогу. Пострадавшего человека при этом не видно.
Собеседник агентства утверждает, что пострадал генерал-лейтенант МЧС РФ, он доставлен в 67-ю клиническую больницу. Уточняется, что он находится в сознании.
Официального подтверждения этой информации нет. В прокуратуре Москвы сообщили лишь о факте падения льда на мужчину. «Днем 28 декабря 2022 года с нежилого здания на ул. Инициативная на мужчину упала наледь. Он был госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.
Предварительно установлено, что договор на очистку кровли этого здания отсутствует, уточнили в прокуратуре.
Ведомство публикует видео, на котором ледяная «труба» откалывается от стены двухэтажного здания и падает на дорогу. Пострадавшего человека при этом не видно.
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