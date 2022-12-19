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В штате Нью-Йорк в США объявлена ЧС из-за снежного шторма
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Президент США Джо Байден объявил о ЧС в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
По поручению президента федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и министерство внутренней безопасности будут координировать усилия по оказанию помощи населенным пунктам, которые пострадали от снежного шторма.
Число жертв стихии возросло до 50 человек, смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах — Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.
Власти Буффало на севера штата Нью-Йорк, где погибли 16 человек, назвали снежный шторм самым разрушительным в истории города.
По поручению президента федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и министерство внутренней безопасности будут координировать усилия по оказанию помощи населенным пунктам, которые пострадали от снежного шторма.
Число жертв стихии возросло до 50 человек, смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах — Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.
Власти Буффало на севера штата Нью-Йорк, где погибли 16 человек, назвали снежный шторм самым разрушительным в истории города.
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