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В США из-за снежного шторма погибли более 40 человек
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В США снежный шторм унес жизни как минимум 46 человек, сообщает NBC.
Смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах — Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.
Власти Буффало на севера штата Нью-Йорк, где погибли 16 человек, назвали снежный шторм самым разрушительным в истории города.
По всей стране было отменено более 3 тысяч авиарейсов, более 11 тысяч были задержаны. Накануне, 25 декабря, более 200 тыс. жителей США остались без электричества из-за стихии.
NBC со ссылкой на экспертов пишут, что причиной аномальной погоды, ледяных метелей и рекордно низких температур стало глобальное изменение климата на планете. В теплые месяцы обильные испарения в атмосферу приводят к рекордным наводнениям и ливням, зимой — к снежным бурям и снегопадам.
Смертельные случаи были зафиксированы в 12 штатах — Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.
Власти Буффало на севера штата Нью-Йорк, где погибли 16 человек, назвали снежный шторм самым разрушительным в истории города.
По всей стране было отменено более 3 тысяч авиарейсов, более 11 тысяч были задержаны. Накануне, 25 декабря, более 200 тыс. жителей США остались без электричества из-за стихии.
NBC со ссылкой на экспертов пишут, что причиной аномальной погоды, ледяных метелей и рекордно низких температур стало глобальное изменение климата на планете. В теплые месяцы обильные испарения в атмосферу приводят к рекордным наводнениям и ливням, зимой — к снежным бурям и снегопадам.
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