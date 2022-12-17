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Минобороны: на аэродроме «Энгельс» из-за падения обломков БПЛА погибли трое военнослужащих
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минобороны подтвердили гибель троих военнослужащих на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области, пишут РИА Новости.
В пресс-релизе ведомства говорится о том, что 26 декабря около 1:35 по московскому времени ПВО сбили беспилотник при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области. «В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — указано в релизе (цитата по РИА Новости).
В ведомстве сообщают, что авиационная техника повреждений не получила.
Ранее саратовский губернатор Роман Бусаргин прокомментировал информацию о ЧП и опроверг сообщения об эвакуации жителей.
В пресс-релизе ведомства говорится о том, что 26 декабря около 1:35 по московскому времени ПВО сбили беспилотник при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области. «В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — указано в релизе (цитата по РИА Новости).
В ведомстве сообщают, что авиационная техника повреждений не получила.
Ранее саратовский губернатор Роман Бусаргин прокомментировал информацию о ЧП и опроверг сообщения об эвакуации жителей.
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