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Саратовский губернатор Бусаргин опроверг сообщения об эвакуации из Энгельса после ЧП
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе.
В соцсетях и телеграм-каналах распространяется информация о вспышке и взрыве якобы в районе военного аэропорта. «Известия» со ссылкой на очевидцев пишут, что «жители услышали громкий хлопок», затем раздались сирены, а к месту предполагаемого ЧП проехали несколько машин скорой.
По словам губернатора, в жилых кварталах никаких происшествий зафиксировано не было, а сообщения о ЧП на военном объекте «проверяют силовые структуры».
«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал глава региона в телеграм-канале.
Также он опроверг сообщения об эвакуации жителей.
«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — написал Бусаргин.
Напомним, 8 декабря губернатор Саратовской области опроверг распространяемую в сети информацию об эвакуации и радиации в регионе.
Ранее, 5 декабря, Бусаргин прокомментировал сообщения о взрыве на военном аэродроме в Энгельсе. Позже в Минобороны подтвердили, что по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области «были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами».
В соцсетях и телеграм-каналах распространяется информация о вспышке и взрыве якобы в районе военного аэропорта. «Известия» со ссылкой на очевидцев пишут, что «жители услышали громкий хлопок», затем раздались сирены, а к месту предполагаемого ЧП проехали несколько машин скорой.
По словам губернатора, в жилых кварталах никаких происшествий зафиксировано не было, а сообщения о ЧП на военном объекте «проверяют силовые структуры».
«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал глава региона в телеграм-канале.
Также он опроверг сообщения об эвакуации жителей.
«Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — написал Бусаргин.
Напомним, 8 декабря губернатор Саратовской области опроверг распространяемую в сети информацию об эвакуации и радиации в регионе.
Ранее, 5 декабря, Бусаргин прокомментировал сообщения о взрыве на военном аэродроме в Энгельсе. Позже в Минобороны подтвердили, что по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области «были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами».
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