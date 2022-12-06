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СК: в Балашихе пьяный полицейский устроил смертельное ДТП, он задержан
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Балашихе Московской области задержан сотрудник органов внутренних дел, которого подозревают в совершении смертельного ДТП. Погибла 44-летняя пассажирка одной из машин, сообщили в СК.
«По данным следствия, 5 декабря оперуполномоченный, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем и двигаясь по проезжей части, совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате пассажирка одной из машин скончалась», — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Следователями изъяты «подушки безопасности автомобилей, бутылка из-под водки, мобильный телефон».
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Напомним, накануне в Чувашии за грабеж, мошенничество, насилие и угрозу убийством экс-полицейские получили условные сроки. Преступления они совершили также в состоянии алкогольного опьянения.
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