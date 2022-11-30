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В Чувашии за грабеж, мошенничество, насилие и угрозу убийством экс-полицейские получили условные сроки

19.27 Понедельник, 5 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости


Суд в Чувашии вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших полицейских по целому ряду статей УК. Расследованием занимались в том числе органы ФСБ.

Речь идет о двух экс-сотрудниках межмуниципального отдела МВД России «Алатырский». Один из них занимал должность командира отделения, другой был водителем отдельного взвода ППС.

По данным регионального СК, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по следующим статьям:

- превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ);
- дача мелкой взятки (ч.1 ст. 291.2);
- мошенничество (ч. 1 ст. 159);
- умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества — 2 факта (ч. 2 ст. 167);
- грабеж и покушение на грабеж (ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161).

По данным СК, поздно вечером 2 сентября 2021 года около поселка Анютино сотрудники полиции, которые в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения (!), остановили «Хендай Солярис». В машине находились три молодых человека. Полицейские решили проверить их на причастность к незаконному обороту наркотиков, досмотрели салон машины и доставили в отделение. Там выяснилось, что молодые люди никаких правонарушений не совершали, и их «доставили обратно на проезжую часть».

«Тем не менее полицейские с целью выслужиться по службе и повысить показатели своей работы по раскрытию преступлений продолжили незаконно удерживать потерпевших в вышеуказанном месте до 04 часов 30 минут 03 сентября 2021 года, требуя от них признаться в совершении указанных правонарушений. С целью принуждения к даче признательных показаний сотрудники МВД избили потерпевших, угрожали убийством и применением иного насилия, а также умышленно повредили их автомобиль. Кроме того, командир отделения ППС похитил из бардачка автомашины денежные средства в сумме 7000 рублей», — говорится в официальном сообщении СУ СК по региону.

Также следователи выяснили, что один из этих полицейских летом прошлого года дал взятку врачу-хирургу за «липовую» справку (2000 рублей) и за период якобы временной нетрудоспособности получил от МВД более 9 000 рублей.

После служебных проверок оба полицейских были уволены со службы по отрицательным основаниям.

Между тем осужденные получили условные сроки и небольшой штраф. «Приговором суда им назначены наказания в виде 4 лет 2 месяцев и 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года каждому, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на службе в правоохранительных и иных государственных и муниципальных органах сроком на 2 года каждому, а одному из фигурантов дополнительно в виде штрафа в размере 15 000 рублей», — сообщили в СК.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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19:27 В Чувашии за грабеж, мошенничество, насилие и угрозу убийством экс-полицейские получили условные сроки
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