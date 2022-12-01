Саратовский губернатор: информация о ЧП на военных объектах проверяется силовыми структурами
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения о взрыве на военном аэродроме в Энгельсе.
«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал», — написал Бусаргин в телеграм-канале.
Он добавил, что «информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома в Саратовской области.
По данным телеграм-канала Baza, пострадали два человека, повреждения получили два самолета.
Утром 5 декабря в СМИ появилась информация о взрыве на аэродроме под Рязанью. По данным РИА Новости, загорелся бензовоз, погибли 3 человека, еще 6 пострадали. Также в результате ЧП был поврежден самолет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Предупреждение о смоге продлили в Свердловской области
01 декабря 2022
01 декабря 2022
Озабоченный преступник ограбил секс-шоп в Екатеринбурге
30 ноября 2022
30 ноября 2022
В результате пожара в посёлке Шиловка пострадал человек
27 ноября 2022
27 ноября 2022
На улице Татищева в Екатеринбурге из автомобиля выбросили труп
04 декабря 2022
04 декабря 2022