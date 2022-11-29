СМИ: на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв

Аля Трынова © Вечерние ведомости

На аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв.Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.По данным агентства, погибли 3 человека, еще 6 пострадали. Также в результате ЧП поврежден самолет.Причина взрыва устанавливается.Официальной информации о происшествии пока нет.