СМИ: на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, погибли 3 человека, еще 6 пострадали. Также в результате ЧП поврежден самолет.
Причина взрыва устанавливается.
Официальной информации о происшествии пока нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пожар в многоквартирном доме в Асбесте вывел на улицу 12 человек
04 декабря 2022
04 декабря 2022
В Богдановиче из горящей пятиэтажки спасли четырех человек
30 ноября 2022
30 ноября 2022