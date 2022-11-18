Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск, следует из базы МВД.
В базе указано, что Караулов Андрей Викторович разыскивается по статье УК. По какой именно, не уточняется.
В начале ноября Караулов сообщил, что в его доме проходит обыск по делу о клевете. Журналист утверждает, что заявителем якобы является Сергей Чемезов.
Позже в «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на Караулова, который, как утверждается, нанес вред репутации генерального директора госкорпорации.
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