Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в его доме по делу о клевете
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Журналист Андрей Караулов сообщил, что в его доме проходит обыск по делу о клевете.
Караулов утверждает, что заявителем якобы является Сергей Чемезов.
«Люди, вооруженные автоматами, попытались «болгаркой» вырезать ворота <…> Все телефоны в моем доме (даже у тещи) не отвечают. Видимо дачу накрыли еще и «колпаком»», — написал Караулов.
По его словам, он не знает, с чем именно может быть связано дело о клевете, однако написал следующее: «"Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось через Собчак — заходят через Караулова».
Напомним, 26 октября в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски по делу о вымогательстве. Позже стало известно, что Собчак покинула Россию.
Караулов утверждает, что заявителем якобы является Сергей Чемезов.
«Люди, вооруженные автоматами, попытались «болгаркой» вырезать ворота <…> Все телефоны в моем доме (даже у тещи) не отвечают. Видимо дачу накрыли еще и «колпаком»», — написал Караулов.
По его словам, он не знает, с чем именно может быть связано дело о клевете, однако написал следующее: «"Пьеса" называется: "Ксения Собчак, акт второй". Не получилось через Собчак — заходят через Караулова».
Напомним, 26 октября в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски по делу о вымогательстве. Позже стало известно, что Собчак покинула Россию.
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