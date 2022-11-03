РБК: в «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Напомним, в доме журналиста накануне прошли обыски. По его словам, дело связано с клеветой, а заявителем является глава «Ростеха» Сергей Чемезов. При этом Караулов утверждает, что проходит в качестве свидетеля.
В госкорпорации сообщили РБК, что Караулов в своей деятельности «вышел далеко за рамки профессиональной этики». «В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации», — говорится в сообщении.
В Ростехе полагают, что некоторые материалы журналиста нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации, а «информационная кампания», развернутая на ресурсах Караулова, по их мнению, имела признаки клеветы.
Госкорпорация приняла решение обратиться в следственные органы «для правовой оценки деятельности Андрея Караулова».
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