Военком, в которого стреляли в Усть-Илимске, выписан из больницы
Россия и мир
Скрин видео, опубликованного Игорем Кобзевым
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня сообщил, что военком Александ Елисеев, в которого выстрелили прямо в здании военкомата 26 сентября, выписан из больницы. По словам Кобзева, Елисеев сейчас хорошо себя чувствует.
«Благодарен врачам Усть-Илимска за то, что все первоочередные действия были предприняты грамотно и своевременно, вы настоящие профессионалы. Спасибо иркутским медикам. Они включились в борьбу за жизнь и здоровье Александра Владимировича сначала удаленно с помощью телемедицины, а потом и лично, когда его удалось перевезти в Иркутск», – написал Игорь Кобзев в социальных сетях.
Напомним, 26 сентября в городе Усть-Илимске Руслан Зинин выстрелил в военкома Александра Елисеева. Стрелок арестован на два месяца.
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