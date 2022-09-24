СМИ: в Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Усть-Илимске Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате, пишут местные СМИ.Официальных комментариев пока нет.В СМИ сообщается, что тяжело ранен начальник военкомата (по другим данным, он убит), сам стрелок задержан.В пресс-службе полиции Иркутской области местным журналистам сообщили, что пока не комментируют ЧП.