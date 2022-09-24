СМИ: в Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате
Россия и мир
Фото: скриншот видео
В Усть-Илимске Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате, пишут местные СМИ.
Официальных комментариев пока нет.
В СМИ сообщается, что тяжело ранен начальник военкомата (по другим данным, он убит), сам стрелок задержан.
В пресс-службе полиции Иркутской области местным журналистам сообщили, что пока не комментируют ЧП.
Официальных комментариев пока нет.
В СМИ сообщается, что тяжело ранен начальник военкомата (по другим данным, он убит), сам стрелок задержан.
В пресс-службе полиции Иркутской области местным журналистам сообщили, что пока не комментируют ЧП.
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