Суд на два месяца арестовал мужчину, стрелявшего в военкома Усть-Илимска
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Усть-Илимский городской суд на два месяца (до 26 ноября) арестовал мужчину, стрелявшего в военкома Усть-Илимска, пишет ТАСС.
В региональном СК сообщили, что в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).
В понедельник 26 сентября 25-летний Руслан Зинин выстрелил в военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева.
В телеграм-каналах позже появилась информация, что на днях двоюродный брат стрелявшего получил повестку, а до этого в Украине погиб его лучший друг. По данным канала Baza, молодой человек прошел со всеми мобилизованными в актовый зал, и во время выступления военкома начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. После он дважды выстрелил в военного комиссара, сообщает канал.
По данным ТАСС, состояние военкома Александра Елисеева остается стабильно тяжелым.
В региональном СК сообщили, что в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).
В понедельник 26 сентября 25-летний Руслан Зинин выстрелил в военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева.
В телеграм-каналах позже появилась информация, что на днях двоюродный брат стрелявшего получил повестку, а до этого в Украине погиб его лучший друг. По данным канала Baza, молодой человек прошел со всеми мобилизованными в актовый зал, и во время выступления военкома начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. После он дважды выстрелил в военного комиссара, сообщает канал.
По данным ТАСС, состояние военкома Александра Елисеева остается стабильно тяжелым.
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