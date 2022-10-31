Житель Белогорска, державший 15-летнюю дочь на цепи, получил год условно
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
«Судом установлено, что мужчина в период с марта по июнь 2022 года несколько раз приковывал свою 15-летнюю дочь металлической цепью к радиатору отопления. Такое поведение осужденный объяснил тем, что девочка регулярно сбегала из дома, причем пропадала на долгое время», — сообщает региональная прокуратура.
В один из дней девочке удалось освободиться от цепи и убежать к соседке, которая обратилась в полицию.
40-летний отец в суде вину признал и раскаялся в содеянном. Он признан виновным по ст.156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (если это деяние соединено с жестоким обращением).
«Учитывая обстоятельства уголовного дела, а также то, что мужчина совершил преступление небольшой тяжести, наличие у него заболевания, которое препятствует отбыванию наказания в местах лишения свободы, суд назначил виновному один год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — заявили в прокуратуре.
Сейчас девочка живет со своей семьёй. Семью поставили на профилактический учет.
Напомним, 23 сентября в Санкт-Петербурге мать, державшую маленьких детей на цепи, приговорили к 5 годам колонии. Женщина объясняла это тем, что «они ее не слушались».
Через неделю, 30 сентября, в городе Минусинске Красноярского края было возбуждено уголовное дело в отношении родителей, которые периодически держали 13-летнюю дочь на цепи «в целях воспитания». Девочку приковывали цепью к трубе отопления, так как она «приходила с прогулок позже установленного времени».
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