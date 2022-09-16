В Санкт-Петербурге мать, державшую маленьких детей на цепи, приговорили к 5 годам колонии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Суд в Санкт-Петербурге приговорил мать к пяти годам колонии за систематическое истязание и издевательства над двумя малолетними детьми.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд признал виновной Оксану Фадееву, которая с апреля 2020 года по сентябрь 2021-го систематически избивала своих детей, ограничивала их в приемах пищи, не давала им высыпаться.
Также, по данным пресс-службы, женщина держала детей в коридоре на цепи.
«Одевала на них фрагменты металлической цепи, вбитой на металлическом креплении в стену коридора под наличником двери ванной комнаты, после чего застегивала данные фрагменты на шеях потерпевших, тем самым удерживала их в коридоре квартиры», — сообщает пресс-служба.
Фадеева вину признала частично. Она заявила, что «одевала на детей фрагменты металлической цепи, так как они ее не слушались». При этом обвиняемая отрицает то, что не кормила детей.
Красногвардейский районный суд признал ее виновной по п.а,г ч.2 ст.117 (Истязание), ст.156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 2 эпизода).
Суд назначил лишение свободы на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 70 000 рублей. Также суд взыскал в пользу детей по 1 000 000 рублей каждому.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд признал виновной Оксану Фадееву, которая с апреля 2020 года по сентябрь 2021-го систематически избивала своих детей, ограничивала их в приемах пищи, не давала им высыпаться.
Также, по данным пресс-службы, женщина держала детей в коридоре на цепи.
«Одевала на них фрагменты металлической цепи, вбитой на металлическом креплении в стену коридора под наличником двери ванной комнаты, после чего застегивала данные фрагменты на шеях потерпевших, тем самым удерживала их в коридоре квартиры», — сообщает пресс-служба.
Фадеева вину признала частично. Она заявила, что «одевала на детей фрагменты металлической цепи, так как они ее не слушались». При этом обвиняемая отрицает то, что не кормила детей.
Красногвардейский районный суд признал ее виновной по п.а,г ч.2 ст.117 (Истязание), ст.156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 2 эпизода).
Суд назначил лишение свободы на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 70 000 рублей. Также суд взыскал в пользу детей по 1 000 000 рублей каждому.
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