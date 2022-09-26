В Красноярском крае родители держали 13-летнюю дочь на цепи, отец задержан
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В городе Минусинске Красноярского края СК возбудил уголовное дело в отношении родителей, которые периодически держали 13-летнюю дочь на цепи «в целях воспитания».
По данным регионального СК, 40-летняя женщина и 43-летний мужчина с мая по июль этого года приковывали дочь цепью к трубе отопления, так как девочка «приходила с прогулок позже установленного родителями времени».
«Так, 24 мая 2022 года отец девочки, действуя совместно и с одобрения своей супруги, пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею. Кроме того, 29 мая 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно пристегнула дочь этой же цепью к трубе, полагая, что таким образом занимается ее воспитанием», — сообщили в СК.
В отношении матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина задержан.
В ведомстве уточнили, что «все дети» изъяты из семьи (сколько именно детей, не сообщается).
Напомним, неделю назад в Санкт-Петербурге мать, державшую маленьких детей на цепи, приговорили к 5 годам колонии.
По данным регионального СК, 40-летняя женщина и 43-летний мужчина с мая по июль этого года приковывали дочь цепью к трубе отопления, так как девочка «приходила с прогулок позже установленного родителями времени».
«Так, 24 мая 2022 года отец девочки, действуя совместно и с одобрения своей супруги, пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею. Кроме того, 29 мая 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно пристегнула дочь этой же цепью к трубе, полагая, что таким образом занимается ее воспитанием», — сообщили в СК.
В отношении матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина задержан.
В ведомстве уточнили, что «все дети» изъяты из семьи (сколько именно детей, не сообщается).
Напомним, неделю назад в Санкт-Петербурге мать, державшую маленьких детей на цепи, приговорили к 5 годам колонии.
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