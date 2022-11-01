Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело 17-летнего школьника по статье о «военном фейке»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Дело было возбуждено в апреле после репоста в телеграм-чате о Запорожской АЭС. Школьник вину не признал. «Несколько лингвистических экспертиз показали отсутствие утверждений о проверяемых фактах в посте самого обвиняемого...Текст содержал лишь призыв к обсуждению этой новости», — сообщили правозащитники.
Между тем, суд обязал юношу «до 7 декабря с 22 до 6 часов утра находиться под надзором мамы», сообщают «Сетевые свободы».
По словам независимого депутата Горсовета Новосибирска Светланы Каверзиной, речь идет о Евгении Фокине, который не так давно стал помощником депутата.
Напомним, в июне Евгений рассказывал «Вечерним ведомостям» о том, как он борется с нарушениями в сфере городского хозяйства и не дает чиновникам сидеть сложа руки.
«Я рад, конечно. Это в такое время удивительно, на самом деле», — прокомментировал Евгений решение суда. По его словам, самым тяжелым для него в последнее время было «не уезжать из города». «Я очень сильно распланировал лето, чтобы побывать в других городах, опыту там набраться. Но пришлось провести все время в Новосибирске. Поддерживали меня все — родители, друзья. Особенно благодарен депутату Каверзиной Светлане Викторовне, которая с самого начала мне помогала, в итоге даже пригласила меня к себе помощником», — рассказал Евгений. Он признался, что планирует и дальше «делать Новосиб лучше».
По данным Каверзиной, всего в Новосибирске было возбуждено семь подобных дел (на несовершеннолетнего одно из них).
Добавим, что это второе прекращенное уголовное дело о «военном фейке» в РФ, пишут «Сетевые свободы». Первое дело было закрыто в конце октября в Нижнем Новгороде.
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