Правозащитники: в России впервые прекращено уголовное дело о «военном фейке»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Нижнем Новгороде прекращено уголовное дело о «военном фейке». Это первый случай в РФ, пишут правозащитники проекта «Сетевые свободы».
Уголовное дело по ч.1 ст. 207.3 УК было возбуждено на жителя Нижнего Новгорода, который, по данным юристов, в апреле разместил в сети ссылку на видеоролик о событиях в Буче.
Дело прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку видео выложено «до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча», сообщают правозащитники.
Адвокату удалось доказать, что у обвиняемого не было умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС.
По данным юристов, дело прекратил руководитель первого отдела по особо важным делам Нижегородского управления СКР.
Уголовное дело по ч.1 ст. 207.3 УК было возбуждено на жителя Нижнего Новгорода, который, по данным юристов, в апреле разместил в сети ссылку на видеоролик о событиях в Буче.
Дело прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку видео выложено «до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча», сообщают правозащитники.
Адвокату удалось доказать, что у обвиняемого не было умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС.
По данным юристов, дело прекратил руководитель первого отдела по особо важным делам Нижегородского управления СКР.
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