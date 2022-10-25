В Волжском арестован подросток, обвиняемый в угрозе убийством директору школы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В городе Волжском суд арестовал подростка, которого обвиняют в угрозе убийством директору школы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
По версии следствия, 25 октября несовершеннолетний с ножом угрожал директору школы №6 города Волжского. При этом, по данным пресс-службы, подросток был пьян. Сообщается, что он находился под подпиской о невыезде (за что именно, не уточняется).
Полиция задержала подростка в тот же день. Суд заключил его под стражу до 16 ноября. В ходатайстве о домашнем аресте суд отказал.
Напомним, 26 октября в Ульяновске был арестован 17-летний студент, который, по данным СК, «выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался».
Днем ранее в Екатеринбурге задержали 14-летнего подростка, который, как пишут СМИ, намеревался устроить теракт в школе.
По версии следствия, 25 октября несовершеннолетний с ножом угрожал директору школы №6 города Волжского. При этом, по данным пресс-службы, подросток был пьян. Сообщается, что он находился под подпиской о невыезде (за что именно, не уточняется).
Полиция задержала подростка в тот же день. Суд заключил его под стражу до 16 ноября. В ходатайстве о домашнем аресте суд отказал.
Напомним, 26 октября в Ульяновске был арестован 17-летний студент, который, по данным СК, «выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался».
Днем ранее в Екатеринбурге задержали 14-летнего подростка, который, как пишут СМИ, намеревался устроить теракт в школе.
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