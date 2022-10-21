В Екатеринбурге задержали подозреваемого в подготовке теракта школьника
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали 14-летнего подростка, который намеревался устроить теракт в школе. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным издания, задержанный учится в одном из лицеев в Орджоникидзевском районе и увлекается военной тематикой, также он изучал тему терактов.
«В сентябре этого года он решил сам устроить подобное в учебном заведении. "Наполеоновскими планами" школьник как-то похвастался одноклассникам в одном из мессенджеров, так на него и вышли», – сообщает издание, ссылаясь на собственный источник.
У подростка дома нашли пневматический пистолет, который отдал ему друг на хранение. Также следователи изъяли средства связи и топор. Подростка поместили в психиатрический стационар.
Как сообщает 66.RU, в пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили факт задержания лицеиста.
По данным издания, задержанный учится в одном из лицеев в Орджоникидзевском районе и увлекается военной тематикой, также он изучал тему терактов.
«В сентябре этого года он решил сам устроить подобное в учебном заведении. "Наполеоновскими планами" школьник как-то похвастался одноклассникам в одном из мессенджеров, так на него и вышли», – сообщает издание, ссылаясь на собственный источник.
У подростка дома нашли пневматический пистолет, который отдал ему друг на хранение. Также следователи изъяли средства связи и топор. Подростка поместили в психиатрический стационар.
Как сообщает 66.RU, в пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили факт задержания лицеиста.
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