СК: в Ульяновске арестован 17-летний студент, готовивший нападение в школе
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Ульяновске арестован 17-летний студент колледжа, которого обвиняют сразу по нескольким статьям УК — «приготовление к убийству», «незаконное приобретение и хранение боеприпасов» и «публичное оправдание терроризма».
По данным регионального СУ СК, студент «выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался». «Для этой цели он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля «Молотова» и план-схему помещений школы», — сообщает СК.
Также, по версии следствия, во время учебы в ульяновском колледже обвиняемый «публично высказывал одобрение террористических актов».
Его заключили под стражу, назначен ряд судебных экспертиз.
Напомним, накануне В Екатеринбурге задержали 14-летнего подростка, который, как пишут СМИ, намеревался устроить теракт в школе.
По данным регионального СУ СК, студент «выразил желание совершить массовое убийство учеников школы, в которой ранее обучался». «Для этой цели он приобрел боеприпасы, а также инструкцию по изготовлению коктейля «Молотова» и план-схему помещений школы», — сообщает СК.
Также, по версии следствия, во время учебы в ульяновском колледже обвиняемый «публично высказывал одобрение террористических актов».
Его заключили под стражу, назначен ряд судебных экспертиз.
Напомним, накануне В Екатеринбурге задержали 14-летнего подростка, который, как пишут СМИ, намеревался устроить теракт в школе.
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