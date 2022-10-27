Росздравнадзор призвал россиян не злоупотреблять антидепрессантами
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
В Росздравнадзоре прокомментировали информацию об отсутствии в аптеках антидепрессанта «Золофт».
«Временное отсутствие препарата в отдельных аптеках регионов связано с ажиотажным спросом. В связи с этим Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью и не злоупотреблять антидепрессантами без соответствующих рекомендаций врача», — заявили в ведомстве.
По данным Росздравнадзора, количество лекарственных препаратов с МНН Сертралин (действующее вещество «Золофта») на российском фармрынке увеличилось почти на 30%. «В 2021 году в гражданском обороте находилось 1 432 280 упаковки пяти торговых наименований, а в 2022 году — 2 025 085 упаковок пяти торговых наименований», — сообщают в ведомстве.
Что касается препарата под торговым названием «Золофт», в этом году в гражданский оборот было введено 958 860 упаковок. Других дженериковых лекарственных препаратов — 1 066 225 упаковок. «Таким образом, признаков дефицита данного препарата на рынке нет», — утверждают в ведомстве.
Ранее стало известно о временной приостановке поставок «Золофта» в российские аптеки.
По данным Forbes, с точки зрения денежного объема продаж лидером является датский антидепрессант «Ципралекс» (МНН эсциталопрам), «Золофт» на втором месте.
Траты жителей РФ на антидепрессанты за девять месяцев 2022 года выросли на 70% по сравнению с прошлым годом и составили 5 млрд рублей.
«Временное отсутствие препарата в отдельных аптеках регионов связано с ажиотажным спросом. В связи с этим Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью и не злоупотреблять антидепрессантами без соответствующих рекомендаций врача», — заявили в ведомстве.
По данным Росздравнадзора, количество лекарственных препаратов с МНН Сертралин (действующее вещество «Золофта») на российском фармрынке увеличилось почти на 30%. «В 2021 году в гражданском обороте находилось 1 432 280 упаковки пяти торговых наименований, а в 2022 году — 2 025 085 упаковок пяти торговых наименований», — сообщают в ведомстве.
Что касается препарата под торговым названием «Золофт», в этом году в гражданский оборот было введено 958 860 упаковок. Других дженериковых лекарственных препаратов — 1 066 225 упаковок. «Таким образом, признаков дефицита данного препарата на рынке нет», — утверждают в ведомстве.
Ранее стало известно о временной приостановке поставок «Золофта» в российские аптеки.
По данным Forbes, с точки зрения денежного объема продаж лидером является датский антидепрессант «Ципралекс» (МНН эсциталопрам), «Золофт» на втором месте.
Траты жителей РФ на антидепрессанты за девять месяцев 2022 года выросли на 70% по сравнению с прошлым годом и составили 5 млрд рублей.
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