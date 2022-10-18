ТАСС: Ксения Собчак покинула Россию
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Агентство утверждает, что журналистка въехала в Литву через Беларусь.
По данным ТАСС, правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.
Телеканал «Звезда» сообщает со ссылкой на источники, что в загородном доме Ксении Собчак сейчас находятся четыре человека, среди них — супруг телеведущей Константин Богомолов, а также адвокат. При этом в дом никого не пускают.
Ранее стало известно, что в доме Собчак проводят обыски по делу задержанного коммерческого директора.
Агентство утверждает, что журналистка въехала в Литву через Беларусь.
По данным ТАСС, правоохранители имели постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться.
Телеканал «Звезда» сообщает со ссылкой на источники, что в загородном доме Ксении Собчак сейчас находятся четыре человека, среди них — супруг телеведущей Константин Богомолов, а также адвокат. При этом в дом никого не пускают.
Ранее стало известно, что в доме Собчак проводят обыски по делу задержанного коммерческого директора.
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