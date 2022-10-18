В доме Ксении Собчак проводят обыски по делу в отношении ее коммерческого директора
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В подмосковном доме Ксении Собчак проводят обыски по делу в отношении ее коммерческого директора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что обыски проводят по делу о вымогательстве, в рамках которого ранее был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов.
При этом уточняется, что у самой Ксении Собчак никакого процессуального статуса нет.
О задержании коммерческого директора Собчак сообщила накануне. «Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране», — написала Собчак, добавив, что журналистов редакции «постоянно задерживают».
Сообщается, что обыски проводят по делу о вымогательстве, в рамках которого ранее был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов.
При этом уточняется, что у самой Ксении Собчак никакого процессуального статуса нет.
О задержании коммерческого директора Собчак сообщила накануне. «Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране», — написала Собчак, добавив, что журналистов редакции «постоянно задерживают».
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