Вместе с директором Собчак по делу о вымогательстве задержан экс-главред «Татлера» Романовский
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Бывший главный редактор журнала «Татлер» Ариан Романовский задержан по делу о вымогательстве вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что задержанный во вторник Кирилл Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников через Telegram-каналы.
В подмосковном доме Ксении Собчак провели обыски.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что задержанный во вторник Кирилл Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников через Telegram-каналы.
В подмосковном доме Ксении Собчак провели обыски.
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