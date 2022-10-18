РИА Новости: коммерческий директор Собчак проходит по делу о вымогательстве у чиновников через Telegram
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Задержанный коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов проходит по делу о вымогательстве у чиновников через Telegram-каналы, пишут РИА Новости, ссылаясь на свои источники.
Ранее стало известно, что в подмосковном доме Ксении Собчак проводят обыски по делу в отношении ее коммерческого директора.
Ранее стало известно, что в подмосковном доме Ксении Собчак проводят обыски по делу в отношении ее коммерческого директора.
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