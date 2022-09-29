В Белгородской области идёт обстрел в селе Щетиновка, есть пострадавший мирный житель
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородской области идёт обстрел в селе Щетиновка, есть пострадавший мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. По докладу главы, жизни ничего не угрожает», — сказал Гладков.
Также, по его данным, обстрел идет в Валуйском округе на окраине посёлка Дальний. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее губернатор Калужской области сообщил о взрыве на военном аэродроме, упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы.
В ночь на 7 октября губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино, один мирный житель погиб.
«Пострадал один мирный житель. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. По докладу главы, жизни ничего не угрожает», — сказал Гладков.
Также, по его данным, обстрел идет в Валуйском округе на окраине посёлка Дальний. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее губернатор Калужской области сообщил о взрыве на военном аэродроме, упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы.
В ночь на 7 октября губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино, один мирный житель погиб.
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