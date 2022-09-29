В Курской области во время обстрела поселка скончался 72-летний пенсионер
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле приграничного поселка Теткино. По его словам, зафиксировано не менее 10 прилётов.
Во время обстрела скончался 72-летний пенсионер. «По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии», — написал в телеграм-канале Старовойт.
Также он добавил, что серьёзно пострадали дома на улице Карла Маркса, поврежден газопровод. На месте работают экстренные службы.
Во время обстрела скончался 72-летний пенсионер. «По предварительным данным он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии», — написал в телеграм-канале Старовойт.
Также он добавил, что серьёзно пострадали дома на улице Карла Маркса, поврежден газопровод. На месте работают экстренные службы.
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