Губернатор Калужской области сообщил о взрыве на военном аэродроме
Россия и мир
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о взрыве на военном аэродроме.
«Сегодня на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — написал глава региона.
По его словам, пострадавших нет, инфраструктура аэродрома и техника не повреждены.
На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося.
«Сегодня на военном аэродроме «Шайковка» на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — написал глава региона.
По его словам, пострадавших нет, инфраструктура аэродрома и техника не повреждены.
На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося.
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