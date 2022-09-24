Губернатор Иркутской области подтвердил стрельбу в военкомате, военком в реанимации
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил стрельбу в военкомате. Раненый военком находится в реанимации.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь», — написал глава региона в телеграмм-канале.
По его словам, стрелка задержали.
Кобзев добавил, что «произошедшее не укладывается в голове». «Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Кобзев.
Утром в понедельник в СМИ появилась информация, что в Усть-Илимске Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате.
По предварительным данным, стрелявший 1997 года рождения.
Его мотивы уточняются.
«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь», — написал глава региона в телеграмм-канале.
По его словам, стрелка задержали.
Кобзев добавил, что «произошедшее не укладывается в голове». «Я очень надеюсь, что врачи сделают все возможное, чтобы Александр Владимирович выжил. Я дал поручение усилить меры безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Кобзев.
Утром в понедельник в СМИ появилась информация, что в Усть-Илимске Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате.
По предварительным данным, стрелявший 1997 года рождения.
Его мотивы уточняются.
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