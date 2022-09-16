Жители Волгограда выступили против передачи троллейбусов и трамваев в концессию
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Жители Волгограда выступили против передачи городских троллейбусов и трамваев в концессию. Письмо с обращением волгоградцев пришло на редакционную почту «Вечерних ведомостей».
Жители сообщают, что городские власти намерены передать электротранспорт в концессию. При этом горожане беспокоятся, что администрация может принять решение «за один день», не посоветовавшись с населением.
Волгоградцы опубликовали видеообращение, в котором призывают городские власти обсудить вопрос детально — с горожанами, экспертами, транспортниками и инженерами, чтобы выяснить, не повлияет ли передача в концессию на развитие электротранспорта.
Жители говорят, что трамвайное и троллейбусное движение востребовано горожанами, а передача в частные руки «поставит под угрозу фактически весь электротранспорт в городе». «Коммерческая организация заинтересована только в извлечении прибыли, а не в развитии инфраструктуры», — полагают жители. Также они утверждают, что «город не знает успешных примеров по работе с концессиями», в том числе в вопросах ЖКХ, уличного освещения, водо- и теплоснабжения.
По данным обратившихся, концессия предполагается на срок в 25 лет, при этом в пользование будет передана вся инфраструктура (рельсы, депо, разворотные кольца и т.п.).
Напомним, на этой неделе жители Орла публично обратились к главе СК Бастрыкину с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусное и трамвайное движение.
Ранее в июне председатель СК обратил внимание на ситуацию в Белгороде, где жители заявили о ликвидации троллейбусной транспортной сети.
Жители сообщают, что городские власти намерены передать электротранспорт в концессию. При этом горожане беспокоятся, что администрация может принять решение «за один день», не посоветовавшись с населением.
Волгоградцы опубликовали видеообращение, в котором призывают городские власти обсудить вопрос детально — с горожанами, экспертами, транспортниками и инженерами, чтобы выяснить, не повлияет ли передача в концессию на развитие электротранспорта.
Жители говорят, что трамвайное и троллейбусное движение востребовано горожанами, а передача в частные руки «поставит под угрозу фактически весь электротранспорт в городе». «Коммерческая организация заинтересована только в извлечении прибыли, а не в развитии инфраструктуры», — полагают жители. Также они утверждают, что «город не знает успешных примеров по работе с концессиями», в том числе в вопросах ЖКХ, уличного освещения, водо- и теплоснабжения.
По данным обратившихся, концессия предполагается на срок в 25 лет, при этом в пользование будет передана вся инфраструктура (рельсы, депо, разворотные кольца и т.п.).
Напомним, на этой неделе жители Орла публично обратились к главе СК Бастрыкину с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусное и трамвайное движение.
Ранее в июне председатель СК обратил внимание на ситуацию в Белгороде, где жители заявили о ликвидации троллейбусной транспортной сети.
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