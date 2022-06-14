Глава СК РФ Бастрыкин обратил внимание на ликвидацию троллейбусной сети в Белгороде

09.22 Среда, 15 июня 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению рассмотреть обращение жителей Белгорода о ликвидации в городе троллейбусной транспортной сети.

Белгородцы просят дать оценку действиям должностных лиц администрации областного центра, сообщает официальный телеграм-канал СК РФ.

«Глава ведомства поручил следователям всесторонне изучить доводы инициативной группы и при наличии оснований организовать процессуальную проверку. Следственный комитет всегда оперативно реагирует на обращения граждан о восстановлении или защите нарушенных прав», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня в Белгороде работники троллейбусного депо, активисты и депутаты записали видеообращение к президенту РФ с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы. О том, что в областном центре планируется закрыть троллейбусный парк, ранее сообщили региональные власти. Работники депо просят сохранить экологичный транспорт. Кроме того, многие из них опасаются, что останутся без работы.

Городские власти сообщали, что троллейбусы в областном центре изношены на 95%, траты на реновацию чиновники посчитали нецелесообразными. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня также признал критическое состояние городских троллейбусов и поручил оперативно заменить их автобусами, а также проработать вопрос запуска альтернативного транспорта.

Закрыть троллейбусные маршруты в Белгороде планируется уже с 1 июля.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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