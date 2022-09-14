Жители Орла обратились к главе СК с просьбой помочь сохранить троллейбусное движение

16.13 Среда, 14 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Жители Орла публично обратились к главе СК Бастрыкину с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусное и трамвайное движение.

В видеообращении жители говорят, что местные власти ведут «политику разрушения городского электротранспорта», в городе планомерно сокращается трамвайное и троллейбусное сообщение. При этом засилье на городских улицах автобусов и «Газелей» вредит экологии и здоровью горожан.

В заявлении в СК (копия есть в распоряжении «Вечерних ведомостей») жители утверждают, что за последние 5 лет было списано более половины рабочих троллейбусов, при этом новые единицы транспорта не закупают. Также жители заявляют, что часть б/у троллейбусов из Москвы, которые были получены городом ранее, простояли без дела и так и не вышли на маршруты.

Жители утверждают, что все их просьбы сохранить электротранспорт были проигнорированы местными властями. В городе начат сбор подписей за развитие троллейбусов и против газомоторных автобусов.

Комментариями представителей городской администрации редакция пока не располагает.

Напомним, в июне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению рассмотреть обращение жителей Белгорода о ликвидации в городе троллейбусной транспортной сети.

Белгородцы также просили дать оценку действиям должностных лиц администрации областного центра.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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