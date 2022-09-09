Глава Росприроднадзора: в ситуации с пострадавшим белым медведем разбираются правоохранители
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Светланы Акуловой
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о состоянии пострадавшего белого медведя, которого на прошлой неделе доставили в Москву из поселка Диксон.
«К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нём и лечить», — написала глава ведомства в телеграм-канале в понедельник.
Ранее она сообщила, что ветврачи провели тщательный осмотр животного и КТ, у медведя обнаружили множественные ранения дробью, в том числе в голову, грудную полость, мягкие ткани и позвоночник. «Есть признаки сильного бокового удара: обширный миозит и сломаны рёбра. Скорее всего, его сбила машина», — предположила глава Росприроднадзора.
По ее словам, в ситуации уже разбираются правоохранительные органы Красноярского края, они выявляют участников и степень их вины.
О том, что в поселке Диксон в Красноярском крае снова пострадал белый медведь, стало известно 3 сентября.
Напомним, в июле вся страна следила за спасением другого белого медведя в Красноярском крае. В том же поселке Диксон молодой белый медведь пришёл за помощью к людям — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки.
«К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нём и лечить», — написала глава ведомства в телеграм-канале в понедельник.
Ранее она сообщила, что ветврачи провели тщательный осмотр животного и КТ, у медведя обнаружили множественные ранения дробью, в том числе в голову, грудную полость, мягкие ткани и позвоночник. «Есть признаки сильного бокового удара: обширный миозит и сломаны рёбра. Скорее всего, его сбила машина», — предположила глава Росприроднадзора.
По ее словам, в ситуации уже разбираются правоохранительные органы Красноярского края, они выявляют участников и степень их вины.
О том, что в поселке Диксон в Красноярском крае снова пострадал белый медведь, стало известно 3 сентября.
Напомним, в июле вся страна следила за спасением другого белого медведя в Красноярском крае. В том же поселке Диксон молодой белый медведь пришёл за помощью к людям — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки.
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