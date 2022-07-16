Росприроднадзор: ветеринарам удалось вытащить банку из пасти белого медведя и спасти его
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что белого медведя в Красноярском крае удалось спасти.
«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!», — написала Радионова.
За судьбой пострадавшего медведя наблюдала вся страна. Для его спасения была развернута целая операция.
Напомним, вчера глава ведомства сообщила, что в поселке Диксон на севере Красноярского края молодой белый медведь пришёл за помощью к людям — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки. Росприроднадзор собрал срочное заседание рабочей группы, чтобы спасти обессиленное животное. В Красноярский край были отправлены специалисты.
Однако сегодня глава Росприроднадзора сообщила, что вылет московского ветеринара задерживается из-за неблагоприятных погодных условий.
Позже специалистам все-таки удалось добраться до места и спасти медведя.
Теперь его ждет угощение — ему собрали три мешка рыбы, чтобы он мог восстановить силы, пока не сможет охотиться.
UPD. Представитель Заполярного филиала «Норникеля», который принял участие в спасательной операции, сообщил РБК подробности. По его словам, в беду попала молодая медведица весом около 90 кг.
Она была обнаружена около 20:00 по местному времени в 3 км от аэропорта Диксон. «Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя и с первого выстрела удалось ввести снотворное. Буквально в течение 10 минут медведь был обездвижен, банка успешно удалена».
Сейчас ей обрабатывают раны на языке, после чего медведицу будут транспортировать к вертолету, чтобы затем отправить ее в среду естественного обитания.
«После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней её отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы. Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней всё было хорошо», — сообщила Светлана Радионова.
«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!», — написала Радионова.
За судьбой пострадавшего медведя наблюдала вся страна. Для его спасения была развернута целая операция.
Напомним, вчера глава ведомства сообщила, что в поселке Диксон на севере Красноярского края молодой белый медведь пришёл за помощью к людям — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки. Росприроднадзор собрал срочное заседание рабочей группы, чтобы спасти обессиленное животное. В Красноярский край были отправлены специалисты.
Однако сегодня глава Росприроднадзора сообщила, что вылет московского ветеринара задерживается из-за неблагоприятных погодных условий.
Позже специалистам все-таки удалось добраться до места и спасти медведя.
Теперь его ждет угощение — ему собрали три мешка рыбы, чтобы он мог восстановить силы, пока не сможет охотиться.
UPD. Представитель Заполярного филиала «Норникеля», который принял участие в спасательной операции, сообщил РБК подробности. По его словам, в беду попала молодая медведица весом около 90 кг.
Она была обнаружена около 20:00 по местному времени в 3 км от аэропорта Диксон. «Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя и с первого выстрела удалось ввести снотворное. Буквально в течение 10 минут медведь был обездвижен, банка успешно удалена».
Сейчас ей обрабатывают раны на языке, после чего медведицу будут транспортировать к вертолету, чтобы затем отправить ее в среду естественного обитания.
«После оказания необходимой помощи и наблюдения в течение нескольких дней её отвезут в естественную среду обитания, оставят запас рыбы. Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней всё было хорошо», — сообщила Светлана Радионова.
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