Зоолог рассказал о состоянии пострадавшего белого медведя, которого доставили из Диксона в Москву
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Светланы Акуловой
Специалисты оценивают состояние пострадавшего белого медведя, которого доставили из поселка Диксон в Москву, как крайне тяжелое.
Зоолог Московского зоопарка Игорь Анпилов рассказал, что в целом минувшую ночь медведь провел хорошо. «Перед сном с аппетитом съел говяжий бульон, утром тоже позавтракал, то есть аппетит к нему вернулся. Задние лапы по-прежнему неактивны, состояние оценивается как крайне тяжёлое», — сказал зоолог.
О том, что в поселке Диксон в Красноярском крае снова пострадал белый медведь, стало известно 3 сентября, об этом написала в телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.
В поселок направили московских специалистов, врачи обнаружили у медведя огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, он мог шевелить только головой и передними лапами. Кроме того, у животного было сильное обезвоживание.
Во вторник 6 сентября медведя транспортировали в Москву. Врачи провели осмотр и сделали рентген, они обнаружили около 30 отверстий от картечи разного диаметра. Причину отказа задних лап ветврачи пока не установили.
Медведь долго находился под анестезией, поэтому операцию решили пока отложить, чтобы стабилизировать его состояние.
Напомним, в июле вся страна следила за спасением другого белого медведя в Красноярском крае. В том же поселке Диксон молодой белый медведь пришёл за помощью к людям — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки. Для его спасения была развёрнута целая операция.
Зоолог Московского зоопарка Игорь Анпилов рассказал, что в целом минувшую ночь медведь провел хорошо. «Перед сном с аппетитом съел говяжий бульон, утром тоже позавтракал, то есть аппетит к нему вернулся. Задние лапы по-прежнему неактивны, состояние оценивается как крайне тяжёлое», — сказал зоолог.
О том, что в поселке Диксон в Красноярском крае снова пострадал белый медведь, стало известно 3 сентября, об этом написала в телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.
В поселок направили московских специалистов, врачи обнаружили у медведя огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, он мог шевелить только головой и передними лапами. Кроме того, у животного было сильное обезвоживание.
Во вторник 6 сентября медведя транспортировали в Москву. Врачи провели осмотр и сделали рентген, они обнаружили около 30 отверстий от картечи разного диаметра. Причину отказа задних лап ветврачи пока не установили.
Медведь долго находился под анестезией, поэтому операцию решили пока отложить, чтобы стабилизировать его состояние.
Напомним, в июле вся страна следила за спасением другого белого медведя в Красноярском крае. В том же поселке Диксон молодой белый медведь пришёл за помощью к людям — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки. Для его спасения была развёрнута целая операция.
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