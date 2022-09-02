Суд отказался выпускать из СИЗО «скопинского маньяка» Мохова

14.04 Пятница, 9 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Рязанский областной суд оставил в силе заключение под стражу «скопинского маньяка» Мохова, сообщают СМИ из зала суда.

Мохов с августа был под домашним арестом по решению Скопинского райсуда, однако 1 сентября ему заменили меру пресечения на содержание под стражей. Сообщалось, что Мохов нарушил условия домашнего ареста (пользовался интернетом и общался со свидетелем по уголовному делу).

Защита обжаловала это решение. Облсуд оставил постановление райсуда без изменения.

Мохов принимал участие в заседании по ВКС.

Напомним, в августе он признался в укрывательстве убийства.

«Скопинский маньяк» в начале нулевых четыре года держал в подвале и насиловал двух девушек.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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