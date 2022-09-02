Суд отказался выпускать из СИЗО «скопинского маньяка» Мохова
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Рязанский областной суд оставил в силе заключение под стражу «скопинского маньяка» Мохова, сообщают СМИ из зала суда.
Мохов с августа был под домашним арестом по решению Скопинского райсуда, однако 1 сентября ему заменили меру пресечения на содержание под стражей. Сообщалось, что Мохов нарушил условия домашнего ареста (пользовался интернетом и общался со свидетелем по уголовному делу).
Защита обжаловала это решение. Облсуд оставил постановление райсуда без изменения.
Мохов принимал участие в заседании по ВКС.
Напомним, в августе он признался в укрывательстве убийства.
«Скопинский маньяк» в начале нулевых четыре года держал в подвале и насиловал двух девушек.
Мохов с августа был под домашним арестом по решению Скопинского райсуда, однако 1 сентября ему заменили меру пресечения на содержание под стражей. Сообщалось, что Мохов нарушил условия домашнего ареста (пользовался интернетом и общался со свидетелем по уголовному делу).
Защита обжаловала это решение. Облсуд оставил постановление райсуда без изменения.
Мохов принимал участие в заседании по ВКС.
Напомним, в августе он признался в укрывательстве убийства.
«Скопинский маньяк» в начале нулевых четыре года держал в подвале и насиловал двух девушек.
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