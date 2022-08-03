«Скопинский маньяк» Мохов признался в укрывательстве убийства, возбуждено уголовное дело

13.59 Четверг, 11 августа 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Рязанской области возбуждено уголовное дело об укрывательстве убийства. Подозреваемый в укрывательстве — так называемый «скопинский маньяк» Виктор Мохов, который в начале нулевых четыре года держал в подвале и насиловал двух девушек.

Убийство произошло 2 августа в Скопинском районе в доме Мохова. «Подозреваемый, находясь в доме своего знакомого, в ходе ссоры нанес потерпевшему удар. От полученного повреждения потерпевший скончался», — сообщили в СК РФ. Чтобы скрыть следы преступления, тело убитого решили вынести во двор заброшенного дома.

На опубликованном Следственным комитетом видео Мохов дает признательные показания. Он говорит, что услышал звуки драки, после чего его знакомый зашел в комнату со словами: «Ребята, я, по-моему, его убил». Мохов показывает, как они отнесли тело и спрятали в высокой траве. Через два дня тело перенесли в другое место.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ (Укрывательство преступлений). «Подозреваемый в совершении данного преступления мужчина, ранее судимый за похищение двух несовершеннолетних лиц, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, дал признательные показания», — сообщили в СК. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

В 2005 году Мохов был осужден на 16 лет и десять месяцев тюрьмы. Он вышел на свободу в начале марта 2021 года.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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