Генпрокуратура: большинство проверок бизнеса должны быть отменены навсегда
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Генпрокуратура вместе с правительством РФ работают над тем, чтобы большинство проверок бизнеса (деятельность которого «не связана с рисками нанесения ущерба»), были отменены навсегда. Об этом на ВЭФ заявил генпрокурор Игорь Краснов, пишет РБК.
При этом Краснов обозначил позицию прокуратуры так: «меньше проверок — больше пользы для экономики».
Напомним, в июне президент РФ Путин на ПМЭФ заявил, что следует максимально отказаться от плановых проверок бизнеса, «работа которого не связана с риском причинения вреда гражданам и окружающей среде».
«Во исполнение данного поручения мы сейчас совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства вырабатываем наиболее эффективные и приемлемые варианты избавления предпринимателей от административного давления», — сказал Краснов на ВЭФ.
При этом Краснов обозначил позицию прокуратуры так: «меньше проверок — больше пользы для экономики».
Напомним, в июне президент РФ Путин на ПМЭФ заявил, что следует максимально отказаться от плановых проверок бизнеса, «работа которого не связана с риском причинения вреда гражданам и окружающей среде».
«Во исполнение данного поручения мы сейчас совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства вырабатываем наиболее эффективные и приемлемые варианты избавления предпринимателей от административного давления», — сказал Краснов на ВЭФ.
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