Президент РФ Путин выступил на ПМЭФ. Главные тезисы

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Президент РФ Владимир Путин выступил на ПМЭФ в пятницу 17 июня. По его словам, мир столкнулся с новыми вызовами, произошли тектонические сдвиги в глобальной экономике.Собрали главные тезисы из его выступления.- Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на попытки законсервировать его любыми средствами- "США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками господа на земле, у которых нет обязательств, а есть только интересы"- "Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть, переждать"- Запад думает, что его доминирование вечно, но вечного ничего не бывает- "Скорость штамповки санкций не знает прецедентов. Расчет был понятен – нахрапом с наскока смять экономику России. Это не получилось".- "Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию"- "Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Об этом говорит вся тысячелетняя история страны"- После пика инфляция составляет 16,7%. "Это большая инфляция, мы должны с этим работать и добьемся результатов"- "Считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7 %"- "Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех, а санкционное оружие является обоюдоострым"- Качество жизни европейцев снижается- Бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей- Нынешняя ситуация в Европе приведёт к усугублению неравенства, к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит- "Все мы слышим про путинскую инфляцию на Западе. На кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют".- Россия непричастна к росту цен на энергоносители в Европе- Для западных стран спецоперация — "спасательный круг", позволяющий "свалить" свои просчеты в экономике, рост цен и проблемы в энергетике на Россию- ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению- Возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии- Россия должна помочь продовольствием африканским странам и Ближнему Востоку- "России было бы приятно услышать, что она такая всемогущая и от нее всех лихорадит, но это не так"- Решение России о проведении спецоперации было трудным, но необходимым- "Самый печальный вариант" — если Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие- "Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии". "Подавляющее число людей на земле" хотят работать с Россией- Следует максимально отказаться от плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда гражданам и окружающей среде- Нужно сократить сроки давности по налоговым преступлениям- Нужно аккуратно подойти к декриминализации экономических составов- 4% по инфляции — у нас эта цель остается- Жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей- Снижение бедности и неравенства — "Россия в этом не чемпион", но ощутимых результатов в этом нужно добиваться уже в текущем году- Импортозамещение — не панацея, Россия рискует постоянно оставаться на шаг позади- Благодаря технологиям РФ обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет в мире- Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим числом детей- "Россия станет еще сильнее"