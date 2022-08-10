Кандидат на пост главы Удмуртии депутат Белоусов объявлен в розыск
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Депутат Вадим Белоусов, получивший 10 лет колонии строгого режима за рекордную взятку (более трех миллиардов рублей), объявлен в розыск. Информация об этом размещена в базе данных на сайте МВД.
В базе указано, что он разыскивается по статье УК.
Напомним, 3 августа Мосгорсуд приговорил депутата ГД от фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Белоусов в суд не явился. Его защита ссылалась на «занятость» депутата.
В начале июля Белоусов был выдвинут кандидатом на пост главы Удмуртии, его кандидатуру утвердили единогласно. После суда в Центризбиркоме заявили, что «пока нет оснований» для снятия депутата с выборов. На сайте ЦИК Удмуртии Белоусов стоит первым в списке зарегистрированных кандидатов на должность главы региона.
Напомним, по данным следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова, бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска, «в составе организованной преступной группы совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами на территории Москвы и Челябинска получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей», сообщали в СК.
В базе указано, что он разыскивается по статье УК.
Напомним, 3 августа Мосгорсуд приговорил депутата ГД от фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Белоусов в суд не явился. Его защита ссылалась на «занятость» депутата.
В начале июля Белоусов был выдвинут кандидатом на пост главы Удмуртии, его кандидатуру утвердили единогласно. После суда в Центризбиркоме заявили, что «пока нет оснований» для снятия депутата с выборов. На сайте ЦИК Удмуртии Белоусов стоит первым в списке зарегистрированных кандидатов на должность главы региона.
Напомним, по данным следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова, бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска, «в составе организованной преступной группы совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами на территории Москвы и Челябинска получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей», сообщали в СК.
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