Глава ЦИК: пока нет оснований для снятия с выборов депутата Белоусова, получившего 10 лет колонии
Россия и мир
Депутат Вадим Белоусов (слева) на одном из заседаний Госдумы. Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Центризбиркоме считают, что пока нет оснований для снятия депутата Белоусова с выборов на пост главы Удмуртии.
Об этом глава ЦИК Элла Памфилова в четверг заявила журналистам. «Посмотрим, пока нет оснований для снятия, поскольку еще может быть обжалование и так далее. Процедурно такая сложная ситуация, сейчас будем думать, что с этим делать. Эту проблему будем решать исходя из закона», — сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, будет ли депутат лишен права участвовать в выборах главы Удмуртии (цитата по ТАСС).
В среду Мосгорсуд приговорил депутата ГД от фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в получении рекордной взятки в три миллиарда рублей. Белоусов в суд не явился.
В начале июля депутат был выдвинут на пост главы Удмуртии, его кандидатуру утвердили единогласно.
Об этом глава ЦИК Элла Памфилова в четверг заявила журналистам. «Посмотрим, пока нет оснований для снятия, поскольку еще может быть обжалование и так далее. Процедурно такая сложная ситуация, сейчас будем думать, что с этим делать. Эту проблему будем решать исходя из закона», — сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, будет ли депутат лишен права участвовать в выборах главы Удмуртии (цитата по ТАСС).
В среду Мосгорсуд приговорил депутата ГД от фракции «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в получении рекордной взятки в три миллиарда рублей. Белоусов в суд не явился.
В начале июля депутат был выдвинут на пост главы Удмуртии, его кандидатуру утвердили единогласно.
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